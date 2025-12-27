"آن للذئب ألا يظل وحيدا".. أول تعليق من محمد خميس بعد زفافه

احتفل أبطال وصناع فيلم "الملحد" بالعرض الخاص الذي يقام مساء اليوم السبت بأحد السينمات بمدينة 6 أكتوبر.

وكان على رأس الحضور مؤلف الفيلم الكاتب إبراهيم عيسى وبطل الفيلم النجم الكبير حسين فهمي ومنتج الفيلم أحمد السبكي والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت استعدادا لعرض الفيلم في السينمات.

أزمة فيلم "الملحد"

أعلن المنتج أحمد السبكي عرض فيلم "الملحد" في السينمات بعد إجازة عرضه من قبل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعاوى القضائية المطالبة بمنعه.

وقضت المحكمة بعدم قبول إحدى الدعاوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعد أن قدّمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، مستندات رسمية تؤكد صدور ترخيص عرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لسنة 2023.

كواليس فيلم "الملحد"

تدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

ويشارك بالبطولة نخبة من نجوم السينما المصرية هم أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.

أعمال ينتظر عرضها إبراهيم عيسى قريبا

يشارك إبراهيم عيسى بكتابة مسلسل "عسل أحمر" بطولة آسر ياسين، هند صبري، محمود حافظ، والمسلسل مأخوذ من قصة "دم على نهد" لإبراهيم عيسى، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج مريم أحمدي.

تدور الأحداث حول صحفية تشرع في رحلة محفوفة بالمخاطر لتأليف كتاب عن قاتل متسلسل، فتجد نفسها غارقة في شبكة معقدة من الأسرار المظلمة التي تكشف عن تواطؤات وفساد عميق داخل المؤسسات الدينية والأمنية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

