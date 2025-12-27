"آن للذئب ألا يظل وحيدا".. أول تعليق من محمد خميس بعد زفافه

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها ومتابعيها احتفالها بالكريسماس وذلك عبر حسابها على انستجرام.

خضعت سيرين لجلسة تصوير ظهرت خلالها مرتدية فستان أحمر أنيق وجذاب وسط أجواء احتفالية وكتبت: " نجعل الأرواح مشرقة، ابتسامة تلو الأخرى".

اخر مشاركات سيرين عبد النور الفنية

كانت آخر مشاركات سيرين عبد النور في الدراما التلفزيونية بمسلسل "النسيان" عام 2024.

تدور أحداث المسلسل حول زوجين يعيشان حياة سعيدة برفقة ولديهما، إلى حين وقوع حادث يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يُختطف ابنيهما فيحاولان البحث عنهما لإعادة لم شمل الأسرة من جديد.

أعمال تنتظر عرضها سيرين عبد النور قريبا

تشارك سيرين عبد أنور بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "كذبة سودا".

اقرأ أيضا:

الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية" قبل عرضه في رمضان 2026

بينهن"صفية العمري ولوسي".. إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس مع صديقاتها (صور)