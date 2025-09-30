محمد التاجي يصل عزاء والدة الفنان حمادة بركات.. صور

كتب- مروان الطيب

حرص الفنان محمد التاجي على حضور عزاء والدة الفنان حمادة بركات الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بمسجد أسد بن الفرات في منطقة الدقي.

ظهر الفنان محمد التاجي وهو يواسي الفنان حمادة بركات، وسط وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

أعلن الفنان حمادة بركات وفاة والدته، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري، أمي في ذمة الله، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وكشف بركات عن موعد ومكان صلاة الجنازة، موضحًا أنها ستقام اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

يذكر أن الفنان حمادة بركات شارك في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، وكان من أبرز أدواره مشاركته في المسلسل الشهير "الكبير أوي" إلى جانب النجم أحمد مكي.

