ينشر موقع "مصراوي" قائمة بأسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات وقع مساء اليوم، على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي أمام منطقة الصفدي في اتجاه القاهرة، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي أمام منطقة الصفدي في اتجاه القاهرة، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية مصرع 3 أشخاص في موقع التصادم، وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم نتيجة شدة الاصطدام بين السيارات الثلاث.

أسماء ضحايا الحادث

وحصل "مصراوي" على بيانات المصابين والمتوفين في الحادث، وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي:

عمار حمدي أحمد عارف، 15 عامًا، مقيم أبو عطوة، مصاب بغيبوبة تامة وكسر مضاعف بالفخذين والذراعين، ونزيف داخلي بالبطن والصدر وكسر بالضلوع.

خالد محمد فوزي، 14 عامًا، مقيم أبو عطوة، مصاب بغيبوبة تامة ونزيف من الأنف والأذن، مع اشتباه كسر بالجمجمة.

محمد عفيفي أحمد محمد، 25 عامًا، مقيم أبو عطوة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن مصرع كل من:

محمد خالد فتحي سليمان، 18 عامًا، مقيم أبو عطوة، وتوفي نتيجة كسور متعددة بالجسم والجمجمة.

إسماعيل علي إسماعيل حسين، 22 عامًا، مقيم أبو عطوة.

شخص ثالث مجهول الاسم والهوية، يقدر عمره بنحو 18 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.