أصيب شخص بطلق ناري داخل محطة للصرف الصحي بطريق العين السخنة القديم؛ إثر محاولة سطو مسلح على المحطة.

حسب التحريات الأولية لضباط قسم ثالث القطامية بمديمة أمن القاهرة، تعرض المصاب لإطلاق النار نتج عنه تلقيه رصاصة بمنطقة المؤخرة، مما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى العاصمة لتلقي الرعاية الطبية.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين وانتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة.