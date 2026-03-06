إعلان

سطو مسلح على محطة صرف بالقطامية.. وموظف يتلقى رصاصة بمنطقة حساسة

كتب : محمد شعبان

12:39 ص 06/03/2026 تعديل في 01:28 ص

اطلاق نار

أصيب شخص بطلق ناري داخل محطة للصرف الصحي بطريق العين السخنة القديم؛ إثر محاولة سطو مسلح على المحطة.

حسب التحريات الأولية لضباط قسم ثالث القطامية بمديمة أمن القاهرة، تعرض المصاب لإطلاق النار نتج عنه تلقيه رصاصة بمنطقة المؤخرة، مما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى العاصمة لتلقي الرعاية الطبية.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين وانتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة.

سطو مسلح إطلاق نار القطامية أمن القاهرة

