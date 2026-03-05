إعلان

هآرتس: أضرار كبيرة وسط إسرائيل إثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة

كتب : عبدالله محمود

11:54 م 05/03/2026

الصواريخ الإيرانية

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بوقوع أضرار كبيرة في عدة مبانٍ بمواقع وسط إسرائيل إثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة.

تضرر عدة مبانٍ وسط إسرائيل

وقالت الصحيفة العبرية إن خدمات الطوارئ الإسرائيلية أكدت تضرر مبانٍ في أنحاء وسط إسرائيل جراء وابل من الصواريخ الإيرانية.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية سقوط صاروخ باليستي أطلق من إيران في منطقة مفتوحة بوسط إسرائيل دون أن تُطلق صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ20 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا معز المؤمنين"، في سياق التصعيد العسكري المتواصل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد الحرس الثوري، بأن هذه الموجة تضمنت عمليات مشتركة ومتنوعة وواسعة النطاق شاركت فيها مختلف صفوف القوات المسلحة، واستهدفت بشكل مباشر حزمة من الأهداف الاستراتيجية التابعة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.

