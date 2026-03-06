كشفت ماري لويس بشارة، أن شركتها صممت ونفذت الزي الرسمي للعاملين في مطار فرانكفورت بألمانيا، معتبرة ذلك إنجازًا كبيرًا ومصدر فخر للصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

وقالت ماري لويس، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، إن تنفيذ يونيفورم مطار فرانكفورت يمثل نجاحًا كبيرًا للصناعة المصرية، ووجود تصميم مصري في مطار عالمي كبير مصدر فخر لنا جميعًا.

من جانبها، أكدت آن ماري مجدي، ابنة ماري لويس، أنها تحب الموضة بشكل عام، لكنها تؤمن بقدرة الموضة المصرية على التميز والتقديم برؤية مختلفة، موضحة أن كل دولة لها هويتها الخاصة في عالم الأزياء.

وأضافت آن ماري، أن الهدف هو تقديم شيء جديد ومختلف ينطلق من مصر إلى العالم، مشددة على أن الموضة المصرية قادرة على تقديم رؤية فريدة تختلف عما هو معروض عالميًا.

وأوضحت أن الصناعة المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة تمكنها من المنافسة في الأسواق الدولية، مؤكدة أن الشركة والقطاع يعملان على إبراز الإبداع المصري وتطويره ليصل إلى العالمية.

