"خيبر شيكن".. صاروخ إيراني يسبب أضرارا واسعة وإصابات في إسرائيل- فيديو وصور

كتب : محمود الطوخي

01:23 ص 06/03/2026

ما نتيجة الهجوم الصاورخي الإيراني الأخير على إسرائ

سقط وابل جديد من صواريخ إيران على مناطق وسط إسرائيل قبل لحظات، مما تسبب في وقوع أضرار مادية ملموسة واستنفار واسع لفرق الإغاثة والإنقاذ لتقييم الموقف الميداني.

أضرار صواريخ إيران في المناطق السكنية

وأفادت منظمة "يونايتد هاتزالا"، وهي منظمة إسرائيلية تطوعية للاستجابة الطبية الطارئة، بأن متطوعيها يقومون حاليا بتمشيط المناطق المتضررة بحثا عن ضحايا وتقديم الإسعافات الأولية.

وأوضحت المنظمة، أن الفرق تفحص مواقع سقوط المقذوفات والشظايا الناتجة عن صواريخ إيران، مع ورود أنباء عن اندلاع حريق في "موشاف" ومخاوف من وجود أشخاص محاصرين.

تكنولوجيا صواريخ إيران الانشطارية

وأعلنت طهران شن هجوم هجين استخدمت فيه طائرات مسيرة بالإضافة إلى صواريخ موجهة، بينما رصدت فرق شبكة "سي إن إن" في تل أبيب وجود رأس حربي عنقودي في سماء المنطقة الوسطى.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ "خيبر شيكن" ضد أهداف تقع في قلب تل أبيب، فيما أظهرت لقطات مصورة عشرات المقذوفات التي بدت مشتعلة أثناء سقوطها.

استجابة الطوارئ بعد رشقات صواريخ إيران

وقالت منظمة نجمة داود الحمراء، إنه لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات في عدة مواقع شملت شوهام وباريكيت وإيلاد.

وفي تحديث لاحق، أعلن المتحدث باسم منظمة "هاتزالا" في المنطقة الوسطى، أن المسعفين قدموا علاجا طبيا طارئا لمريض في موقع آخر سقطت فيه شظايا صواريخ إيرانية، مؤكدا استمرار عمليات المسح الميداني لضمان سلامة السكان.

سقوط صواريخ إيران دون تفعيل الإنذار

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بوقوع أضرار كبيرة في عدة مبانٍ بمواقع وسط إسرائيل إثر الدفعة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة سقوط صاروخ باليستي أطلق ضمن رشقة صواريخ إيران في منطقة مفتوحة بوسط البلاد دون إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية، مما دفع السلطات لبدء تقييم شامل لحجم الخسائر الناتجة عن وصول المقذوفات إلى العمق دون تفعيل منظومات التحذير المبكر.

1_11zon

