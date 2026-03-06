شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الحرب هي انعكاس لخطأ في الحسابات والتقديرات، مشيرًا إلى أن مصر واجهت العديد من الظروف الصعبة والتحديات والإساءات في السنوات الماضية، لكنها مارست "صبرًا جميلًا" على هذه الإساءات والمؤامرات، مؤكدًا أن هذا الصبر أثبت نجاحه وجدواه في التعامل مع بعض الدول.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأثار حديث الرئيس السيسي، عن "الصبر الجميل" تساؤلات حول معنى الصبر وأنواعه، وهو ما أوضحه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي.

ما هي أنواع الصبر؟

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن القرآن الكريم يوضح محبة الله للصابرين، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة".

وأضاف "المفتي"، أن الصبر يشمل ثلاثة أنواع أساسية:

1- الصبر على الطاعة: القدرة على أداء العبادات رغم ميل النفس للكسل أو الشر.

2- الصبر عن المعاصي: مقاومة النفس والشهوات لتجنب الوقوع في المحرمات.

3- الصبر على نوائب الدهر: الصبر على المصائب والمحن التي قد تطرأ على حياة الإنسان.

وأوضح "عياد"، أن هذه الأنواع يمكن تلخيصها في ثلاثة مستويات: الصبر لله حبًا له، والصبر بالله استعانة به، والصبر مع الله السير مع الحق أينما دار، مشددًا على أن الصبر فضيلة عظيمة تؤثر إيجابيًا على حياة الإنسان، سواء في التسليم لأمر الله، أو تقديم العون للآخرين، أو الوصول إلى حياة طيبة بالرضا بالمقدور.

ما هو الصبر الجميل؟

أوضح الشيخ خالد الجندي، أن الصبر الجميل هو تحمّل الابتلاء بلا شكوى أو تذمر، مؤكدًا أن المعنى الحقيقي للصبر لا يتضمن السؤال المستمر: "لماذا ابتلاني الله؟" أو "لماذا طال مكروه عندي؟"، لأن المقادير كلها بيد الله عز وجل.

وأضاف "الجندي"، أن القرآن ذكر الشكوى مرة واحدة في سورة يوسف: "إني أشكو بثي وحزني إلى الله"، ومرة أخرى في سورة المجادلة: "تشتكي إلى الله"، مشددًا على أن الشكوى في القرآن كانت مخصصة لله وحده، وأن الشكوى للغير مسموح بها فقط في حال كان من يستطيع رفع الظلم أو تقديم المساعدة، مثل القضاة أو أولياء الأمور أو الأطباء أو المشايخ المختصين.

وأشار إلى أن الهدف من الشكوى هو طلب الحق والدفع عن الظلم، وليس الفضفضة أو التذمر، مؤكّدًا أن الصبر الجميل يعكس قوة القلب والرضا بمشيئة الله.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نحن في شبه طوارئ ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات الناس

مصر للطيران: تشغيل تدريجي لبعض الرحلات الإضافية إلى دبي والدمام