البنتاجون: انخفاض وتيرة الهجمات الصاروخية الإيرانية بنسبة 90%

كتب : محمود الطوخي

01:29 ص 06/03/2026

مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" التابعة لـ"البنتاجون"، الخميس، إن حدة "الهجمات الإيرانية" بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بدأت في التراجع بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية.

إحصائيات تراجع الهجمات الإيرانية

وكشف براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية في مؤتمر صحفي اليوم، أن الهجمات الإيرانية الصاروخية الباليستية انخفضت بنسبة 90%، بينما سجلت هجمات الطائرات المسيرات تراجعا بنسبة 83% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح كوبر، أن هذا الانخفاض يتزامن مع تكثيف الضربات الأمريكية ضد البحرية التابعة للنظام، والتي أسفرت عن إغراق 30 سفينة واستهداف سفينة مسيرة لا تزال مشتعلة حتى الآن.

شل قدرات الهجمات الإيرانية

وأكد كوبر، أن القوات المشتركة دمرت الدفاعات الجوية التي تؤمن منصات الهجمات الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، مشددا على استمرار البحث عن أي أنظمة متبقية لتحييدها.

وأبدى كوبر، فخره بكفاءة الدفاعات الجوية الأمريكية التي تعمل بأعلى مستوياتها لصد أي تهديدات محتملة في المنطقة وضمان التفوق الميداني الكامل.

تدمير مراكز الهجمات الإيرانية

وأشار قائد القيادة المركزية، إلى أن الولايات المتحدة ضربت 200 هدف في عمق البلاد خلال الـ72 ساعة الماضية، حيث ركزت القاذفات على تدمير منصات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تنطلق منها الهجمات الإيرانية.

وطالت الضربات ما يعادل قيادة الفضاء الإيرانية لشل قدرات الرصد والتوجيه، مؤكدا أن واشنطن تقاتل من أجل الفوز في حرب ستستغرق بعض الوقت لتحقيق أهدافها الاستراتيجية النهائية.

الخسائر الإيرانية الحرب في إيران أمريكا وإسرائيل البنتاجون

