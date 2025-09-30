بينهم رانيا يوسف وياسمين صبري وأحمد فهمي.. 20 صورة لنجوم الفن مع حيواناتهم

طرح الفنان محمد رمضان، بوستر الدعاية لحفله، والمقرر إقامته على مسرح ماديسون سكوير بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في شهر يناير المقبل لعام 2026.

وكشف محمد رمضان، عن بوستر الحفل، عبر صفحاته في مواقع التواصل، وقناته الرسمية بـ تطبيق واتساب، مشيرا إلى إقامته على مسرح ماديسون سكوير جراند، في 17 يناير المقبل 2026.

ويعد الفنان محمد رمضان، هو أول فنان مصري، يقدم أغانيه على مسرح حديقة ماديسون سكوير.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 99.70،و111.75، و123، و 157،و 177، و 221،و 237،259، و324 دولار أمريكي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان، أثار جدل واسع، عقب ظهوره بملابس قريبة من بدلة الرقص الشرقي، خلال الحفل الذي قدمه ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، الذي أقيم في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل الماضي.