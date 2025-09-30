إعلان

وصلت 324 دولار.. تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في ماديسون سكوير بأمريكا

كتب : مصطفى حمزة

04:29 م 30/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 4 صورة
    محمد رمضان الفنان
  • عرض 4 صورة
    محمد رمضان فى حفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرح الفنان محمد رمضان، بوستر الدعاية لحفله، والمقرر إقامته على مسرح ماديسون سكوير بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في شهر يناير المقبل لعام 2026.

وكشف محمد رمضان، عن بوستر الحفل، عبر صفحاته في مواقع التواصل، وقناته الرسمية بـ تطبيق واتساب، مشيرا إلى إقامته على مسرح ماديسون سكوير جراند، في 17 يناير المقبل 2026.

ويعد الفنان محمد رمضان، هو أول فنان مصري، يقدم أغانيه على مسرح حديقة ماديسون سكوير.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 99.70،و111.75، و123، و 157،و 177، و 221،و 237،259، و324 دولار أمريكي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان، أثار جدل واسع، عقب ظهوره بملابس قريبة من بدلة الرقص الشرقي، خلال الحفل الذي قدمه ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، الذي أقيم في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل الماضي.

محمد رمضان أسعار تذاكر حفل محمد رمضان ماديسون سكوير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم