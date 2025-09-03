بـ كروب توب ونظارة شمس.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار في أحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

وظهرت إيمان بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها كروب توب أبيض مع بنطلون جينز، مع نظارة شمس.

وحازت الصورة على إعجاب وتفاعل واسع من متابعيها، الذين علّقوا: "يسعد صباحك يا فنانة"، "يالهوي على الجمال"، "منورة"، "أحلى إيمو"، "جمال وأنوثة".

وكانت آخر مشاركات إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "برغم القانون" وشاركها البطولة كوكبة من النجوم وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن إيمان العاصي يعرض لها حاليا في السينمات فيلم "في عز الضهر" بطولة الممثل الكندي العالمي، مينا مسعود، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

