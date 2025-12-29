موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان هاني رمزي

كتب- هاني صابر:

كشف أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي، موعد جنازة وعزاء والدتهما التي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب شقيق هاني رمزي، عبر حسابه على فيسبوك: "صلاة الجنازة على والدتي/ مرجريت توفيق مجلي الوحش… غدا الثلاثاء بكنيسة أبي سيفين التجمع الأول الساعة ١ ظهرا".

وأضاف: "العزاء يوم الخميس ١ يناير بقاعة ذات الكنيسة ٦ مساء".

وكان أمير رمزي أعلن خبر وفاة والدته عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض".

على جانب آخر، احتفل الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي في شهر أكتوبر الماضي بكنيسة أبي سيفين.