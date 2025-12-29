إعلان

موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان هاني رمزي

كتب : هاني صابر

03:16 م 29/12/2025 تعديل في 03:47 م

اسرة الفنان هاني رمزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

كشف أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي، موعد جنازة وعزاء والدتهما التي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب شقيق هاني رمزي، عبر حسابه على فيسبوك: "صلاة الجنازة على والدتي/ مرجريت توفيق مجلي الوحش… غدا الثلاثاء بكنيسة أبي سيفين التجمع الأول الساعة ١ ظهرا".

وأضاف: "العزاء يوم الخميس ١ يناير بقاعة ذات الكنيسة ٦ مساء".

وكان أمير رمزي أعلن خبر وفاة والدته عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض".

على جانب آخر، احتفل الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي في شهر أكتوبر الماضي بكنيسة أبي سيفين.

هاني رمزي فيسبوك والدة هاني رمزي أمير رمزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد