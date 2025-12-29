إعلان

10 صور.. كواليس تصوير مسلسل "اتنين غيرنا" في رمضان 2026

كتب : هاني صابر

03:08 م 29/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    اسر ياسين في كواليس اتنين غيرنا (2)
  • عرض 10 صورة
    اسر ياسين في كواليس اتنين غيرنا (4)
  • عرض 10 صورة
    اسر ياسين في كواليس اتنين غيرنا (3)
  نور ايهاب (1)
    نور ايهاب (1)
  نور ايهاب (2)
    نور ايهاب (2)
  • عرض 10 صورة
    نور ايهاب في كواليس اتنين غيرنا
  • عرض 10 صورة
    نور ايهاب مع اسر ياسين
  • عرض 10 صورة
    اسر ياسين في كواليس اتنين غيرنا (6)
  • عرض 10 صورة
    اسر ياسين في كواليس اتنين غيرنا (1)

كتب- هاني صابر:

كشفت قناة "الحياة" عن صور من كواليس تصوير مسلسل "اتنين غيرنا" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر حساب القناة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الصور، وحملت تعليق: "كواليس مسلسل اتنين غيرنا.. انتظروا النجوم آسر ياسين، دينا الشربيني، نور ايهاب، هنادي مهنا، صفوة، سحر رامي، ناردين فرج، فدوي عابد، صابرين النجيلي، محسن منصور، أيمن عزب، أمير عبدالواحد، صدقي صخر على شاشات المتحدة في رمضان ٢٠٢٦".

وظهر في الصور التي كشفت عنها قناة "الحياة" الفنان أسر ياسين والفنانة نور إيهاب.

مسلسل "اتنين غيرنا" يتصدر بطولته النجمين آسر ياسين ودينا الشربيني، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

رمضان 2026 مسلسل اتنين غيرنا فيسبوك

