محمد التاجي يكشف سبب غياب يوسف الشريف عن الساحة الفنية

كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان محمد التاجي عن سبب ابتعاد الفنان يوسف الشريف عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الأمر يعود إلى تصريحاته السابقة حول رفضه تقديم مشاهد التلامس في أعماله الفنية، وهي التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات من داخل الوسط الفني.

وقال التاجي خلال لقائه ببرنامج تليفزيوني: "يوسف الشريف من بعد تصريحاته عن عدم التلامس في الأعمال الفنية، ما اشتغلش بقاله كام سنة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي كان من خلال مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وليد فواز، تارا عماد، غادة طلعت، جيهان الشماشرجي، ووفاء عامر.

أما آخر ظهور درامي ليوسف الشريف فكان من خلال مسلسل "كوفيد-25"، ويستعد حاليًا لتصوير فيلم جديد بعنوان "ديربي الموت" المقرر عرضه في 2025، إلى جانب مسلسل جديد بعنوان "الراكون" المقرر عرضه في صيف العام نفسه.

