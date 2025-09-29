حلت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا، ضيفة في مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت الشمس" تقديم الإعلامي محمد الغيطي المعروض على قناة الشمس.

تطرقت دينا خلال حديثها لعدة موضوعات منها الهدف وراء افتتاح الأكاديمية، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وردت على انتقادات التي تعرضت لها بعد افتتاحها أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي.

وعن الانتقادات ردت دينا: "أنا لسه كنت بمرن في الرياض، وزعلانة أن المصريين عملوا كده والسعوديين معملوش كده".

يذكر أن آخر مشاركات دينا الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

