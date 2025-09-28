باسكال مشعلاني: والدتي رفضت دخولي مجال الغناء ومصر سبب شهرتي

ليلى علوي تنشر صورًا وفيديوهات مع يسرا وهالة صدقي في حفل عمرو دياب

أكدت الفنانة باسكال مشعلاني أن الشعب المصري يتميز بذوقه العالي وحبه للطرب والموسيقى.

وأكدت باسكال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، أن الجمهور المصري يقدر الفنان الطبيعي والعفوي والقريب منه، ومصر هي سبب شهرتها في بداية حياتها الفنية خاصة أنها تركت لبنان بسبب الحروب وجاءت لمصر.

وأضافت باسكال مشعلاني أن كل زيارة لها لمصر تشعر فيها بمحبة متبادلة من الجمهور، ما يمنحها طاقة إضافية ويحفزها على تقديم أفضل أعمالها الفنية.

وأشارت أن والدتها رفضت دخولها مجال الغناء لمدة 3 سنوات، ولكنها ضغطت عليها فوافقت بعد سنوات طويلة مبررة أن مجال الغناء به خطورة للغاية عليها ووقتها كانت طفلة صغيرة.