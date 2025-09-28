بالصور| هدى المفتي بإطلالة جريئة في عرض أزياء

فتحي عبدالوهاب يشرح الفرق بين المنهجين الأنثوي والذكوري في "ماستر كلاس"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة هدى المفتي مجموعة صور جديدة من حضورها عرض أزياء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وخطفت هدى الأنظار بإطلالة جريئة، إذ ارتدت تنورة جلد، ونسّقتها مع تيشيرت أبيض وجاكيت جلد أسود، إلى جانب نظارة شمسية سوداء.

كانت آخر مشاركات هدى المفتي الفنية بمسلسل "80 باكو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.د، بطولة انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد فرج.

يذكر أن هدى المفتي تشارك في فيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

