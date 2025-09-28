ميريام فارس تلبي دعوة السفير المصري وزوجته في لبنان (صورة)

كتبت- نوران أسامة:

لبّت النجمة اللبنانية ميريام فارس دعوة السفير المصري في لبنان علاء موسى وزوجته لارا كوّاش، لحضور حفل أقيم في لبنان بحضور نخبة من المشاهير.

وكانت ميريام أحيت الأسبوع الماضي حفل ختام موسم حفلات الساحل الشمالي في مصر، حيث قدّمت أمسية غنائية، وتفاعل معها الجمهور.

وأحيت ميريام فارس حفلا غنائيا مؤخرا في ستوكهولم وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكان آخر ما طرحته ميريام فارس أغنية بعنوان "لحبيبي" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

