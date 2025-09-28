إعلان

تحت سفح الأهرامات.. عمرو دياب ينشر صورًا من حفله الأخير (صور)

كتبت- نوران أسامة:

12:35 م 28/09/2025
أحيا النجم عمرو دياب حفلًا ضخمًا تحت سفح أهرامات الجيزة، وسط حضور جمهوره وعدد كبير من نجوم الفن، وكان من أبرزهم: الفنانة يسرا والفنانة هالة صدقي والفنانة ليلى علوي.

ونشر "دياب" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور من الحفل، وعلّق عليها: "ليلة ساحرة أخرى في أهرامات الجيزة" ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيه ومحبيه.

يُذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغاني، من بينها: "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايمًا فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".

النجم عمرو دياب الأهرامات نجوم الفن

