كتبت- نوران أسامة:

وجّه مطرب المهرجانات حسن شاكوش رسالة دعم للمطرب حمو بيكا، عقب صدور حكم قضائي بحبسه بتهمة حيازة سلاح أبيض.

ونشر شاكوش صورة جمعته بحمو بيكا عبر على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلّق عليها قائلًا: "ربنا يفك كربك يا حبيبي، ويسترها عليك، وترجع لنا ولأهلك وجمهورك بالسلامة، ربنا يهون أيامك يا أخويا".

يُذكر أن محكمة مستأنف قصر النيل قضت بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا 3 أشهر بدلًا من حكم سابق بالحبس عامًا وتغريمه 500 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة سلاح أبيض، بعد الاستماع إلى مرافعة دفاعه.

اقرأ أيضًا:

بفستان جرئ وساحر.. نيرمين الفقي تبرز إطلالتها من افتتاح مهرجان الغردقة





بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ جيهان خليل تخطف بها الأنظار والجمهور يعلق





نوفمبر.. أحمد أمين يبدأ تصوير مسلسل "النص التاني"





"فاطمة الهواري" يحكي نضال الشعب الفلسطيني ضمن فعاليات "إيزيس الدولي لمسرح المرأة"



