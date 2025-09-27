محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقه .. صور

فضل القاسم ردا على الحملة ضد مصر: فضلها على السوريين بالأرقام والأدلة

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم السبت، حفل زفاف ابنة شقيق الكينج محمد منير، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ظهر النجم محمد منير جالسًا بجانب العريس وهو يستعد ليشهد على عقد قران ابنة شقيقه (زينب) ومن حوله عدد من النجوم هم أحمد عصام وأحمد شامي، اللذان حرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية معه.

حضر حفل الزفا أيضًا الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام، الفنان أحمد شامي لتهنئة منير والتقطا معه عدد من الصور التذكارية مع منير والعروسين.

تعرض النجم محمد منير لوعكة صحية مؤخرا، دخل على إثرها لإحدى المستشفيات من أجل الخضوع لعدد من الفحوصات الطيبة، وتلقي العلاج اللازم.

وكان اخر ما طرح للنجم الكبير محمد منير هي أغنية بعنوان "ضي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي.

