الصور الأولى لحفل زفاف ابنة شقيق محمد منير

كتب- مروان الطيب:

08:44 م 27/09/2025 تعديل في 29/09/2025
تصوير / هاني رجب:

يحتفل الكينج محمد منير اليوم السبت بزفاف ابنة شقيقه الخبير السياحي فاروق أبا اليزيد، في حفل يقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ظهر منير وهو يرافق ابنة شقيقه "زينب" في حفل الزفاف لـ إيصالها إلى زوجها.

تعرض النجم محمد منير لوعكة صحية مؤخرا، دخل على إثرها لإحدى المستشفيات من أجل الخضوع لعدد من الفحوصات الطيبة، وتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن آخر النجم الكبير محمد منير طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "ضي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي.

محمد منير حفل زفاف

