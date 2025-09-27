بالفيديو| يسرا تدرب درة على الغناء في كواليس "الست لما": "اتدلعي"

كتبت- منى الموجي:

شارك المنتج محمد السبكي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو من كواليس تسجيل أغنية لفيلم "الست لما" الذي من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.

ضم الفيديو النجمة يسرا والفنانة درة، وظهرت الأولى وهي تدرب الثانية على أداء جملة بشكل غنائي، وهي "ورا ضهري فيتو الستات إداهم القاضية وخلاص"، قائلة "أيوة اتدلعي كده فيها".

"الست لما" فيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، إخراج خالد أبو غريب، إنتاج ندى ورنا السبكي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم: يسرا، درة، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، محمد أنور، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم: ماجد المصري، فتحي عبدالوهاب، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع.