حرصت الفنانة نيرمين الفقي على تهنئة النجوم المكرمين بحفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة للشباب، الذي أقيم الخميس بمحافظة الغردقة وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما.

ونشرت نيرمين الفقي صور من كواليس حفل الافتتاح عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة ووفستان ممزوج الألوان ومكشوف الصدر، بصحبة عدد من النجوم هم الفنانة غادة عادل، الفنان محمد ممدوح، الفنانة نيكول سابا، الفنان إيهاب فهمي وكتبت: "ألف مبروك حبايبي غادة عادل ومحمد ممدوح ونيكول سابا، تستحقوا كل حاجة حلوة بحبكم".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "ايه الجمال ده، قمرات، ملكة، قمر وجميلة طول عمرك، قمر ومنورة الدنيا".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

