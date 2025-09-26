إعلان

عمر عادل يطرح أغنية "جمال الكون" بالتعاون مع المخرج جميل جميل المغازي

كتب : منى الموجي

07:20 م 26/09/2025

عمر عادل

كتبت- منى الموجي:

أطلق الفنان عمر عادل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "جمال الكون"، وهي أغنية رومانسية – إيقاعية باللهجة المصرية.

الأغنية صدرت على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي، ويدور حول علاقة الأب بابنته، ويظهر عمر عادل في الكليب وسط مشاهد تؤكد قيمة العائلة ومكانتها في حياة الإنسان.

وعبّر عمر عادل في بيان صحفي عن سعادته بطرح جمال الكون، معتبراً أنها من أقرب الأعمال إلى قلبه، لأنها تعكس نظرته الخاصة للحب، وقال إن الأغنية تمثل بالنسبة له رسالة شكر وامتنان لكل امرأة وابنة تمنح الحياة معنى وقيمة.

أغنية "جمال الكون" من كلمات محمود عادل كلازا وألحان عمر عادل وتوزيع هشام البنا وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

الفنان عمر عادل أغنية عمر الجديدة أغنية جمال الكون المخرج جميل جميل المغازي

