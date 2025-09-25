عائشة بن أحمد تمارس هواية الرسم وسط لوحاتها الفنية (صور)

"حلم تحقق"..أول تعليق من أنغام بعد حفلها على مسرح رويال ألبرت هول في لندن

بينهم "نرمين الفقي ومحمد ممدوح".. 10 صور لنجوم الفن بحفل افتتاح مهرجان

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا وهى تمارس هوايتها في الرسم.

وظهرت عائشة، في الصور التي نشرتها وهي ترسم وسط عدد من لوحاتها الفنية، وعلقت: "هذا يا سيدي اسمه (عمّك الديناري) كيفاه وعلاه جاء في مخي.. ما نعرفش".

وكانت آخر مشاركات عائشة بن أحمد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

هشام عباس يطالب شيرين بالعودة لجمهورها: "مكانتك نادرة ما بتحصلش غير كل 100 سنة"

بالصور| وصول نجوم الفن إلى الغردقة استعدادًا للمشاركة في مهرجان سينما الشباب