عائشة بن أحمد تمارس هواية الرسم وسط لوحاتها الفنية (صور)

كتب- مروان الطيب:

08:48 م 25/09/2025
    عائشة بن أحمد من أحدث ظهور (3)
    عائشة بن أحمد من أحدث ظهور (1)
    عائشة بن أحمد من أحدث ظهور (2)

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا وهى تمارس هوايتها في الرسم.

وظهرت عائشة، في الصور التي نشرتها وهي ترسم وسط عدد من لوحاتها الفنية، وعلقت: "هذا يا سيدي اسمه (عمّك الديناري) كيفاه وعلاه جاء في مخي.. ما نعرفش".

وكانت آخر مشاركات عائشة بن أحمد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

عائشة بن أحمد السوشيال ميديا الرسم عائشة بن أحمد تمارس هواية الرسم

