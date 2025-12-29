10 صور.. كواليس تصوير مسلسل "اتنين غيرنا" في رمضان 2026

كتب-مصطفى حمزة:

ودع الفنان هاني رمزي، والدته، بكلمات مؤثرة، التي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين.

ونشر هاني رمزي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صور له مع والدته الراحلة.

وكتب رمزي: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

وأعلن أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، عن وفاة والدتهم، اليوم الإثنين.