إعلان

"سابتني وراحت للسما".. أول تعليق من هاني رمزي بعد وفاة والدته

كتب : مصطفى حمزة

03:36 م 29/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هاني رمزي ووالدته
  • عرض 5 صورة
    هاني مع والدته واخوته
  • عرض 5 صورة
    هاني مع والدته و اسرته
  • عرض 5 صورة
    هاني رمزي مع والدته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصطفى حمزة:
ودع الفنان هاني رمزي، والدته، بكلمات مؤثرة، التي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين.

ونشر هاني رمزي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صور له مع والدته الراحلة.

وكتب رمزي: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

وأعلن أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، عن وفاة والدتهم، اليوم الإثنين.

هاني رمزي والدة هاني رمزي أمير رمزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد