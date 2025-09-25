بـ"تورتة وطربوش".. محمود البزاوي يحتفل بعيد ميلاده

شارك الفنان محمود البزاوي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له احتفالا بعيد ميلاده.

ونشر البزاوي، الصورة التي ظهر فيها مرتدية "طربوش" وأمامه تورتة عيد ميلاده، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة عيد ميلاد أستاذ محمود بزاوي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عقبال مليون سنة يا أستاذ، عامك سعيد يا حلو، كل سنة و انت طيب و عقبال ١٠٠ سنة ، عسل والله، أحلى فنان".

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان محمود البزاوي الدرامية كان مسلسل "مملكة الحرير" المكوّن من 10 حلقات، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

وشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبدالجليل، وليد فواز، ومحمود البزاوي.