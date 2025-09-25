علّق الفنان محمد عطية على تصريحات مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، وذلك بعد إعلانها أنها تزوجت من مكي لمدة 3 سنوات قبل أن ينفصلا عقب وفاة والدته.

وكتب عطية عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "هي طليقة مكي بتتخانق مع مين لوحدها كده بالتصريحات دي؟ لا مكي بيرد ولا حد بيرد، ده شيء غريب جدًا، فين الطرف اللي إنتي ماسكة في خناقه؟".

يُذكر أن الفنان أحمد مكي يحرص دائمًا على إبعاد حياته الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مكي قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "الغاوي"، بطولة عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، ولاء الشريف، وعدد كبير من الفنانين..

