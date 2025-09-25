إعلان

محمد عطية يعلّق على تصريحات طليقة أحمد مكي: "بتتخانق مع مين وفين الطرف اللي ماسكة في خناقه؟"

كتبت- نوران أسامة:

01:28 م 25/09/2025

الفنان محمد عطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علّق الفنان محمد عطية على تصريحات مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، وذلك بعد إعلانها أنها تزوجت من مكي لمدة 3 سنوات قبل أن ينفصلا عقب وفاة والدته.

وكتب عطية عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "هي طليقة مكي بتتخانق مع مين لوحدها كده بالتصريحات دي؟ لا مكي بيرد ولا حد بيرد، ده شيء غريب جدًا، فين الطرف اللي إنتي ماسكة في خناقه؟".

يُذكر أن الفنان أحمد مكي يحرص دائمًا على إبعاد حياته الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عطية

وكان مكي قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "الغاوي"، بطولة عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، ولاء الشريف، وعدد كبير من الفنانين..

اقرأ أيضًا:

بملابس سباق.. محمود البزاوي يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

"المنبر" لـ أحمد عبد العال يُمثل مصر في الإسكندرية السينمائي الدولي

"عملاق الماريونيت".. أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده بكلمات مؤثرة

روجينا تخطف الأنظار بفستان ساحر بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)

رحمة أحمد فرج تنشر صورة من داخل المستشفى ونص رسالة ابنها لها

الفنان محمد عطية طليقة أحمد مكي مي كمال الدين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر
لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟