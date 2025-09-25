إعلان

بالصور| هنا شيحة توثق زيارتها للمتحف الكبير

كتبت- نوران أسامة:

12:40 م 25/09/2025
    هنا شيحة عبر انستجرام (5)
    هنا شيحة عبر انستجرام (4)
    هنا شيحة عبر انستجرام (6)
    هنا شيحة عبر انستجرام (2)
    هنا شيحة عبر انستجرام (8)
    هنا شيحة عبر انستجرام (7)
    هنا شيحة
    هنا شيحة عبر انستجرام

شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء زيارتها للمتحف الكبير.

ونشرت هنا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية أنيقة إذ ارتدت خلالها بليز أبيض وجيب باللون البيج.

ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها، حيث جاءت أبرز التعليقات: "تحيا مصر"، "فخورين بيكي"، "عسل"، "مصر جميلة"، "قمر ما شاء الله"، "ياريت تزوري مناطق سياحية كتير".

يُذكر أن آخر مشاركات هنا شيحة الفنية كانت من خلال مسلسل "منتهي الصلاحية"، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة: محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، حسن مالك، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، وجيسيكا حسام الدين.

اقرأ أيضًا:

"عملاق الماريونيت".. أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده بكلمات مؤثرة

روجينا تخطف الأنظار بفستان ساحر بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)

هنا شيحة المتحف الكبير

