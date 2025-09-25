بالصور| هنا شيحة توثق زيارتها للمتحف الكبير

عمرو أديب يعلّق على واقعة اعتداء أحمد الفيشاوي عليه: "ماكنش في حالته العقلية

شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء زيارتها للمتحف الكبير.

ونشرت هنا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية أنيقة إذ ارتدت خلالها بليز أبيض وجيب باللون البيج.

ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها، حيث جاءت أبرز التعليقات: "تحيا مصر"، "فخورين بيكي"، "عسل"، "مصر جميلة"، "قمر ما شاء الله"، "ياريت تزوري مناطق سياحية كتير".

يُذكر أن آخر مشاركات هنا شيحة الفنية كانت من خلال مسلسل "منتهي الصلاحية"، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة: محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، حسن مالك، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، وجيسيكا حسام الدين.

