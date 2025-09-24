بعد إخلاء سبيلها.. محمود الليثي لـ بوسي: "البقلاوة روحي" والأخيرة ترد

كتب- هاني صابر:

داعب المطرب الشعبي محمود الليثي، صديقته المطربة بوسي بعد إخلاء سبيلها عقب تقديمها معارضة استئنافية على أحكام قضائية صدرت ضدها بعد القبض عليها أثناء تواجدها بمطار القاهرة.

ونشرت بوسي، صور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وتفاعل محمود الليثي مع إطلالتها ، قائلا: "البقلاوة روحي". لترد على تعليقه قائلة: "روح البقلاوة".

وكانت الجهات المعنية سبيل المطربة الشعبية بوسي، بعد تقديمها معارضة استئنافية على أحكام قضائية صدرت ضدها، عقب القبض عليها أثناء تواجدها بمطار القاهرة.

وكشف المحامي أشرف مسعود، وكيل ورثة طليق بوسي، عن موقفها القانوني عقب منعها من السفر إلى دبي، الإثنين، والقبض عليها بمطار القاهرة الدولي، موضحا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المطربة بوسي صدر ضدها حكمان لصالح محامي طليقها الراحل تامر أبو سريع، في قضيتين تتعلقان بشيكين؛ أحدهما بمبلغ مليوني جنيه والآخر بقيمة 2.5 مليون جنيه. وقد حصل الأخير على حكم نهائي يلزمها بالسداد، إلا أنها لم تقم بتسديد قيمة الشيكات.

وأشار إلى أن منطوق الحكم قضى بحبس بوسي 6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت بتغريمها فقط دون الحبس. وأن محامي طليقها أقام لاحقًا دعوى "تبديد" أمام المحكمة المدنية بالنزهة، والتي أصدرت حكمًا نهائيًا لصالحه بالحصول على قيمة الشيكين، ومن ثم صدر قرار بمنعها من السفر خارج البلاد لحين سداد مبلغ 4.5 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على بوسي أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى دبي، بعد أن اكتشف رجال البحث الجنائي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.

تم التحفظ عليها وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل أن تقرر صرفها عقب تقديم معارضة استئنافية على الأحكام الصادرة بحقها.