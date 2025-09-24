"خست كده إزاي؟".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بسبب صورة

يسرا والعدل ونيللي كريم..17 صورة لـ نجوم الفن في سهرة خاصة على هامش"القاهرة

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت ياسمين بإطلالة رياضية بسيطة، مرتدية "تيشيرت" باللون الوردي مع بنطلون "استرتش"، وأمامها حقيبة سفر، ولفتت الأنظار برشاقتها الملحوظة.

وتفاعل الجمهور مع صورتها التي أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فقدانها الكثير من الوزن وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يحفظك فنانة مصر الأولى"، "خسيتي جامد"، "أجمل طلة"، "قمري، هي خست كده إزاي؟".

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونيكول سابا.

