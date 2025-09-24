إعلان

هيفاء ورانيا يوسف وهيدي كرم.. 20 صورة لنجمات بـ "تاتو" في صيف 2025

كتب : سهيلة أسامة

04:00 م 24/09/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد 2
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف (3)_1
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف (4)
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف (2)_1
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف_2
  • عرض 20 صورة
    هيدي كرم (7)
  • عرض 20 صورة
    هيدي كرم (8)
  • عرض 20 صورة
    هيدي كرم (9)
  • عرض 20 صورة
    هيدي كرم (10)
  • عرض 20 صورة
    هيدي كرم (11)
  • عرض 20 صورة
    هيدي كرم (12)
  • عرض 20 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 20 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 20 صورة
    هيفاء وهبي (2)
  • عرض 20 صورة
    هيفاء وهبي (3)
  • عرض 20 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 20 صورة
    هيفاء وهبي_1
  • عرض 20 صورة
    هيدي كرم (13)
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجمات الفن على مشاركة جمهورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورهن في صيف 2025، إذ لفتن الأنظار بإطلالات جريئة أظهرن خلالها رسومات "تاتو" مختلفة على الركبة والظهر والساق.

وجاءت في المقدمة الفنانة هيفاء وهبي ورانيا يوسف، وظهرتا بـ تاتو مميز على الظهر، بينما خطفت الفنانة هيدي كرم الأنظار بتاتو على الركبة، وشاركت جومانا مراد متابعيها خلال فصل الصيف صورًا أثارت تفاعلًا كبيرًا.

ويستعرض التقرير بالصور أبرز لقطات النجمات مع رسومات "تاتو" هذا الموسم، والتي تنوعت بين البساطة والجرأة.

اقرأ أيضًا:

بعد تألقها في لندن.. لميس الحديدي لأنغام: "عادت تبهرنا وتذيبنا بإحساسها"

محمد رمضان يشارك جمهوره صور من رحلته في أمريكا

"بنطلونك ساقط".. مي سليم تشارك جمهورها أحدث ظهور (صور)

نجمات بالتاتو هيفاء رانيا يوسف هيدي كرم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر واليابان توقّعان الشريحة الرابعة لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة