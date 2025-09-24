هيفاء ورانيا يوسف وهيدي كرم.. 20 صورة لنجمات بـ "تاتو" في صيف 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجمات الفن على مشاركة جمهورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورهن في صيف 2025، إذ لفتن الأنظار بإطلالات جريئة أظهرن خلالها رسومات "تاتو" مختلفة على الركبة والظهر والساق.

وجاءت في المقدمة الفنانة هيفاء وهبي ورانيا يوسف، وظهرتا بـ تاتو مميز على الظهر، بينما خطفت الفنانة هيدي كرم الأنظار بتاتو على الركبة، وشاركت جومانا مراد متابعيها خلال فصل الصيف صورًا أثارت تفاعلًا كبيرًا.

ويستعرض التقرير بالصور أبرز لقطات النجمات مع رسومات "تاتو" هذا الموسم، والتي تنوعت بين البساطة والجرأة.

