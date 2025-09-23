بالصور- عماد زيادة ونجله يدعمان محمد صلاح في باريس

"فستان قصير".. نسرين أمين تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع شيكو

حرص الفنان والمنتج عماد زيادة على حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم الذي أقيم أمس الاثنين في باريس، لدعم نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي في سباق الكرة الذهبية، بحضور عدد كبير من أبرز الرياضيين حول العالم.

وظهر عماد زيادة على ريد كاربت الحفل رفقة نجله، والتقط العديد من الصور التذكارية.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان عماد زيادة كانت بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

