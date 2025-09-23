إعلان

ملك زاهر تخطف الأنظار بفستان جذاب.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

03:02 م 23/09/2025
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة ملك زاهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت ملك فستان طويل باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف ومزينا بالتطريزات باللون الفضي، من تصميم "tayacouture"."

واعتمدت ملك مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست ميرنا جرجس.

واختارت ملك تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى بشكل أنيق يتناسب مع إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر عمر السويسي.

زينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وحلق، من تصميم "iramjewelry".

الفنانة ملك زاهر إطلالة ملك زاهر ملك زاهر على إنستجرام ملك زاهر بفستان وزدي

