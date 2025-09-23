ملك زاهر تخطف الأنظار بفستان جذاب.. كيف نسقت اللوك؟

"أجمل من الجمال".. ملك زاهر أنيقة في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة ملك زاهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت ملك فستان طويل باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف ومزينا بالتطريزات باللون الفضي، من تصميم "tayacouture"."

واعتمدت ملك مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست ميرنا جرجس.

واختارت ملك تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى بشكل أنيق يتناسب مع إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر عمر السويسي.

زينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وحلق، من تصميم "iramjewelry".