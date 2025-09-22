كتب - معتز عباس:

توافد عدد كبير من نجوم الفن، للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية، المقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

شهدت السجادة الحمراء تواجد بارز لنجوم الفن الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، منهم الإعلامية إسعاد يونس، وأحمد العوضي، ماجد المصري، عصام السقا، وعمرو يوسف، ودينا فؤاد، والنجمة يسرا، والنجم رياض الخولي، وإدوارد، والناقد الفني طارق الشناوي، والفنان إيهاب فهمي، الفنان أحمد غزي، الفنان أحمد رزق، الفنان أكرم حسني، الفنان أحمد زاهر وابنته ملك، والفنان محمد الشرنوبي، الفنان محمد علاء، عمرو يوسف.

تشهد فعاليات الدورة السادسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد من نجوم الفن؛ تقديرًا لجهودهم والنجاحات التي حققوها في أعمالهم الفنية خلال الفترة الماضية.

