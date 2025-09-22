إعلان

بحضور أحمد العوضي وإسعاد يونس.. توافد نجوم الفن على مهرجان الفضائيات العربية

كتب : معتز عباس

11:47 م 22/09/2025 تعديل في 23/09/2025
  • عرض 15 صورة
  احمد زاهر
    احمد زاهر وابنته ملك ومحمد الشرنوبي ومحمد علاء في مهرجان الفضائيات العربية (2)
  ادوارد
    احمد زاهر
  • عرض 15 صورة
    ادوارد
  الفنانة اسعاد يونس
    احمد زاهر وابنته ملك ومحمد الشرنوبي ومحمد علاء في مهرجان الفضائيات العربية (3)
  ايهاب فهمي وزوجته
    الفنانة اسعاد يونس
  • عرض 15 صورة
    ايهاب فهمي وزوجته
  رياض الخولي وابنته
    رياض الخولي في مهرجان الفضائيات العربية
  سيرين عبدالنور
    رياض الخولي وابنته
  طارق الشناوي
    سيرين عبدالنور
  عصام السقا (2)
    طارق الشناوي
  اسعاد يونس
    عصام السقا (2)
  • عرض 15 صورة
    اسعاد يونس
  عصام السقا
    يسرا في مهرجان الفضائيات العربية
  • عرض 15 صورة
    عصام السقا

كتب - معتز عباس:

توافد عدد كبير من نجوم الفن، للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية، المقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

شهدت السجادة الحمراء تواجد بارز لنجوم الفن الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، منهم الإعلامية إسعاد يونس، وأحمد العوضي، ماجد المصري، عصام السقا، وعمرو يوسف، ودينا فؤاد، والنجمة يسرا، والنجم رياض الخولي، وإدوارد، والناقد الفني طارق الشناوي، والفنان إيهاب فهمي، الفنان أحمد غزي، الفنان أحمد رزق، الفنان أكرم حسني، الفنان أحمد زاهر وابنته ملك، والفنان محمد الشرنوبي، الفنان محمد علاء، عمرو يوسف.

تشهد فعاليات الدورة السادسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد من نجوم الفن؛ تقديرًا لجهودهم والنجاحات التي حققوها في أعمالهم الفنية خلال الفترة الماضية.

