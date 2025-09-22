إعلان

"احلى اتنين".. وفاء الكيلاني تنشر صورًا جديدة رفقة زوجها تيم حسن

كتب : معتز عباس

09:50 م 22/09/2025
كتب - معتز عباس:

شاركت الإعلامية وفاء الكيلاني متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير لها رفقة زوجها الفنان تيم حسن.

ونشرت وفاء مجموعة صور مع زوجها من مشاركتهما في حفل الموريكس دور 2025، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نالت الصور إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا، وعلقوا كالتالي: ""احلى تنين بالحفل"، "جميلة ومتألقة كالعادة"، "مبروك ليكم التتويج بالجائزة"، "الله يسعدكم ويبعد العين عنكم"، "مبروك جائزة مستحقة"، "ما اجملكم الله يحميكم".

وحصد تيم حسن جائزة أفضل ممثل عربي، عن دوره المميز في مسلسل "تحت سابع أرض"، ضمن فعاليات الدورة الـ25 من حفل "الموريكس دور"، التي أقيمت مساء الأحد في كازينو لبنان.

