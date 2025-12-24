نعت الفنانة روجينا النجم الراحل طارق الأمير، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 24 ديسمبر، عن عمر ناهز 56 عامًا.

وكتبت روجينا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "البقاء والدوام لله طارق الأمير في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، دفعتي في المعهد وأخويا وأطيب الناس، خالص التعازي للأسرة، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وشيع جثمان الراحل طارق الأمير منذ قليل عقب صلاة الظهر، ويتم الدفن بمدافن العائلة بـ6 أكتوبر طريق الواحات.

وأعلن خبر الوفاة شقيقه يحيى الأمير عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، طارق الأمير، أخويا الحبيب، توفاه الله".

