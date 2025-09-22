"اتخرجت بامتياز".. ملك زاهر تحتفل مع والدها وشقيقتها ليلى بتخرجها

احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بتخرجها من الجامعة، حيث شاركت المتابعين، صورًا جديدة من الحفل، رفقة شقيقتها ليلى، والدها الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى.

ونشرت ملك الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "اتخرجت وبامتياز، ممتنة للغاية لإنجاز هذا الإنجاز البارز إلى جانب أختي الصغيرة، يا لها من رحلة".

تفاعل والدها مع الصور، وكتب: "مبروك يا روح قلبي".

وقدمت الفنانة ملك أحمد زاهر مؤخراً، مسلسل أزمة ثقة، بطولة بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، وإيهاب فهمى، محمد العمروسى، عبير منير، من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمى عبد الحميد.

