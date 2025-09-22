بإطلالة جريئة وجذابة.. منة عرفة تخطف الأنظار من جلسة تصوير جديدة

بعد القبض عليها.. لعنة 11 شيك بدون رصيد تواجه بوسي بسببها شبح السجن

خطفت الفنانة منة عرفة أنظار المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت منة مجموعة صور، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أبيض طويل.

نالت الصور إعجاب المتابعين الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "رائعة كالعادة"، "كاريزما أوي"، "يا لهووي علي القمر"، "جمالك حلو".

كانت آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن منة عرفة تشارك بفيلم "شريط 6" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم خالد الصاوي، وفاء عامر، هدى المفتي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

