وفاء عامر تكشف عن أسماء نجوم تبرعوا لـ إبراهيم شيكا

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن أسماء النجوم الذين تبرعوا للاعب الراحل إبراهيم شيكا.

وقالت وفاء، ببرنامج "كلمة أخيرة": " النجوم اللي أعرفهم اتبرعوا لإبراهيم.. نهال عنبر وآيتن عامر ومحمد رمضان، وتامر حسني ، وحسن شاكوش".

يذكر أن، وفاء عامر شاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.

