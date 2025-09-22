الليلة.. حكايات أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ في "واحد من الناس"

تكريما لـ زياد الرحباني.. آمال ماهر تغني "حبوا بعض" في لبنان.. "فيديو"

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنان محمد إسماعيل عبدالحافظ، والإذاعية نسرين عكاشة ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة

وتتناول الحلقة الحديث عن رموز الدراما المصرية والعربية أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ، والذين أثروا الشاشة بأهم وأفضل الأعمال الفنية

ويكشف ضيوف الحلقة كواليس الأعمال التي جمعت عكاشة وعبدالحافظ، وبداية انطلاقتهما في الدراما

يعرض برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة.