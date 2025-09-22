إلهام شاهين تتصدر التريند لهذا السبب

كتب- هاني صابر:

تصدرت الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بسبب اطلالتها مع الكينج محمد منير.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلنا بنحبك يا كينج.. ربنا يعطيك الصحة.. ويخليك لمحبينك في كل مكان في العالم.. ويسعدك كما أسعدت الملايين بفنك الجميل..وربنا يديم صداقتنا الحلوة يا صديقي الغالي وعشرة العمر وأخي الفنان الكبير محمد منير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "فنان كبير عشنا معاه أحلى أيام العمر والله، الله يخليك لينا، الإثنين بحبهم كتير كل فنانين مصر، ما شاء الله عليهم فنانين كبار رائعين، فنانين مصر العظماء، منورين".

جدير بالذكر أن، إلهام شاهين شاركت في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، وظهرت كضيف شرف في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد.