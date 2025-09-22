إعلان

إلهام شاهين تتصدر التريند لهذا السبب

كتب : هاني صابر

01:16 م 22/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الهام شاهين ومحمد منير (3)
  • عرض 5 صورة
    الهام شاهين ومحمد منير (5)
  • عرض 5 صورة
    الهام شاهين ومحمد منير (2)
  • عرض 5 صورة
    الهام شاهين ومحمد منير (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

تصدرت الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بسبب اطلالتها مع الكينج محمد منير.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلنا بنحبك يا كينج.. ربنا يعطيك الصحة.. ويخليك لمحبينك في كل مكان في العالم.. ويسعدك كما أسعدت الملايين بفنك الجميل..وربنا يديم صداقتنا الحلوة يا صديقي الغالي وعشرة العمر وأخي الفنان الكبير محمد منير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "فنان كبير عشنا معاه أحلى أيام العمر والله، الله يخليك لينا، الإثنين بحبهم كتير كل فنانين مصر، ما شاء الله عليهم فنانين كبار رائعين، فنانين مصر العظماء، منورين".

جدير بالذكر أن، إلهام شاهين شاركت في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، وظهرت كضيف شرف في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد.

إلهام شاهين محمد منير جوجل إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة