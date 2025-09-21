إعلان

بحضور أحمد زاهر وهشام جمال.. ليلى زاهر وشقيقتها ملك تحتفلان بتخرجهما

10:07 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    حفل تخرج ملك وليلى احمد زاهر
    ليلى أ حمد زاهر وشقيقتها ملك تلقيان كلمة في حفل التخرج
    ليلى أ حمد زاهر وشقيقتها ملك تلقيان كلمة في حفل التخرج
    ليلى أ حمد زاهر وشقيقتها ملك تلقيان كلمة في حفل التخرج
    ليلى أ حمد زاهر وشقيقتها ملك تلقيان كلمة في حفل التخرج (4)
    ليلى زاهر وشقيقتها ملك في حفل التخرج
    ليلى زاهر وشقيقتها ملك في حفل التخرج
    ملك وليلى احمد زاهر في حفل التنخرج بحضور زوجها هشام جمال
    حفل تخرج ملك وليلى احمد زاهر
    حفل تخرج ملك وليلى احمد زاهر
كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بتخرجها مؤخرًا، حيث شاركت متابعيها على السوشيال ميديا صورًا من حفل التخرج رفقة شقيقتها ليلى أحمد زاهر.

ونشرت ملك صورًا من حفل التخرج عبر خاصية 'الستوري' على حسابها بموقع إنستجرام، وظهرت في الصور مع شقيقتها ليلى زاهر، بحضور زوجها المنتج هشام جمال، ووالدها أحمد زاهر ووالدتها، وسط أجواء مبهجة.

جدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل سيد الناس إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، ويُعرض لها حاليا مسلسل أزمة ثقة، كما تطل ليلى على الجمهور من خلال حكاية هند ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

وقدمت الفنانة ملك أحمد زاهر مؤخراً، مسلسل أزمة ثقة، بطولة بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، وإيهاب فهمى، محمد العمروسى، عبير منير، من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمى عبد الحميد.

ليلى زاهر ملك زاهر هشام جمال أحمد زاهر
