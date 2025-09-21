إعلان

"بفستان قصير".. هنا الزاهد تنشر صور من تكريمها في حفل دير جيست

07:00 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
    هنا الزاهد في حفل دير جيست (2)
background

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادته بعد تكريمها في حفل توزيع جوائز دير جيست، الذي أقيم أول أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من ألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سنة ٢٠٢٥ سنة مختلفة جدا عليا الحمد لله، مكنش جائزة واحدة من مهرجان دير جيست، جائزتين سعيدة جدا بيهم".

وأضاف: "أولا أحسن ممثلة سينما كوميدي جائزة كبيرة وغالية جدا أشكركم على تقديريكم، و ثانيا جائزة أحسن ممثلة دراما عن مسلسل اقامة جبرية جائزتين كوميدي و دراما، احساس مختلف جدا الحمد لله، يارب اكون دايما عند حسن ظنكم و اللي جاي احلى بإذن الله".

وخطفت هنا الأنظار على السوشيال ميديا بعد ظهورها في حفل "دير جيست" بإطلالة جريئة وملفتة، مرتدية فستان قصير، نال إعجاب المتابعين.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

