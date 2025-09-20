إعلان

"فستان أحمر وقُبلة للجمهور".. ياسمين صبري تنشر مقطع فيديو من أحدث ظهور

11:23 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور (2)
  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو جديد عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام، ظهرت خلاله بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

ارتدت ياسمين فستان أحمر أنيق وجذاب وكانت داخل سيارتها وقامت بمغازلة جمهورها ومتابعيها ومنحتهم قُبلة.

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري على شاشة السينما بفيلم "المشروع إكس" بطولة النجم كريم عبد العزيز.

يذكر أن آخر مشاركات ياسمين صبري في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "الأميرة، ضل حيطة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

25 صورة من حفل خطوبة نور الزاهد شقيقة هنا الزاهد

مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي: "عمري ما هسامح اللي كان سبب في خسارتنا لبعض"

ياسمين صبري انستجرام ياسمين صبري كريم عبد العزيز إطلالة ياسمين صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"