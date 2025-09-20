"فستان أحمر وقُبلة للجمهور".. ياسمين صبري تنشر مقطع فيديو من أحدث ظهور

بعد انفصالها عن أحمد مكي.. 20 صورة لـ مي كمال الدين

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو جديد عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام، ظهرت خلاله بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

ارتدت ياسمين فستان أحمر أنيق وجذاب وكانت داخل سيارتها وقامت بمغازلة جمهورها ومتابعيها ومنحتهم قُبلة.

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري على شاشة السينما بفيلم "المشروع إكس" بطولة النجم كريم عبد العزيز.

يذكر أن آخر مشاركات ياسمين صبري في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "الأميرة، ضل حيطة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

