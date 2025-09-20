بعد ظهورها على كرسي متحرك..مينا مسعود مع زوجته إميلي شاه في الجيم -صور

كتب- مروان الطيب:

تواصل الممثلة الأمريكية إميلي شاه الاستمتاع بشهر العسل مع زوجها النجم العالمي مينا مسعود في إيطاليا.

ونشرت إميلي شاه صور جديدة ومقاطع فيديوهات عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام، ظهرت خلالها مع مينا مسعود في الجيم، إلى جانب صور من إحدى جلسات التصوير، احتفالا بالزواج.

وفوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية مؤخرا بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

يذكر أن آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

