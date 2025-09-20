بالصور- .ياسر جلال يستمتع بالأجازة في ديزني لاند

كتب- مروان الطيب:

كشف النجم ياسر جلال عن استمتاعه بالأجازة في مدينة ديزني لاند، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".

ونشر ياسر جلال صور من تواجده هناك، وظهر خلالها وهو يلتقط العديد من الصور التذكارية مع أشهر الشخصيات الكارتونية منها "بينوكيو" و"هوك" و"بظ يطير" وكتب ياسر جلال: "ذكريات جديدة في أسعد مكان على وجه الأرض".

كشف النجم ياسر جلال عن مشاركته ببطولة مسلسل جديد بعنوان "كلهم بيحبوا مودي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويشاركه البطولة كل من ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، من تأليف أيمن سلامة، والإخراج لـ أحمد شفيق.

ويقوم ياسر جلال حاليا بتصوير مسلسل "للعداله وجه آخر"، والمكون من 15 حلقة، بطولة ياسر جلال، وأروى جودة، ومحمد علاء إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

اقرأ أيضا:

محمود سعد يكشف سر مكالمته مع الرئيس الراحل مبارك وكواليس إقالته من ماسبيرو

سيد أسامة يعلن وفاة والده: الله يرحمك يا بابا ويغفرلك يا حبيبي