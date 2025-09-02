كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الثلاثاء، العرض العالمي الأول لفيلم الدراما والإثارة "A House of Dynamite" للمخرجة الحائزة على جائزة الأوسكار، كاثرين بيجلو المشارك ضمن المسابقة الرسمية بفعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

وأقيم صباح اليوم مؤتمر صحفي لفريق عمل الفيلم بحضور أبطاله وهم النجم إدريس ألبا، والنجمة ريبيكا فيرجسون.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما المشوقة حول موظفي البيت الأبيض الذين يتصارعون مع هجوم صاروخي وشيك على أمريكا، وتتطور الأحداث في الوقت الحقيقي مع تصاعد التوترات.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر الجاري.

